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Абердин - Хеккен 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
31 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Абердин
Хеккен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Хеккен, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
ШотландияБарри Робсон
НорвегияПер Матиас Хёгмо
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчХеккен2 : 2Абердин
29.07.2021Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчХеккен2 : 0Абердин
22.07.2021Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчАбердин5 : 1Хеккен
27.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур2 : 2Абердин
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчХеккен2 : 2Абердин
18.08.2023Шотландия - Кубок лиги1/8 финала1 : 2Абердин
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й турАбердин1 : 3
05.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й тур0 : 0Абердин
27.08.2023Швеция - Аллсвенскан - 202321-й тур4 : 2Хеккен
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчХеккен2 : 2Абердин
20.08.2023Швеция - Аллсвенскан - 202320-й турХеккен3 : 2
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчХеккен5 : 0
13.08.2023Швеция - Аллсвенскан - 202319-й турХеккен2 : 0

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