Абердин - Хеккен 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
31 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Хеккен, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
|Барри Робсон
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|27.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|18.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 3
|05.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|21-й тур
|4 : 2
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|20.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|20-й тур
|3 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|13.08.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|19-й тур
|2 : 0