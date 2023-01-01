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Легия - Мидтьюлланн 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Легия
Мидтьюлланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Мидтьюлланн, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1ПольшаврКацпер Тобиаш
5ПортугалиязщYuri Ribeiro
8ПольшазщRafal Augustyniak
55ПольшазщArtur Jedrzejczyk
13ПольшапзПавел Вшолек
22КолумбияпзХуэрхен Элитим
99ПольшапзБартош Слиш
33ПольшапзPatryk Kun
27Португалиянп Жозуэ
28ИспаниянпМарк Гуаль
7ЧехиянпТомаш Пекхарт
1ДанияврЙонас Лёссль
14ДаниязщХенрик Далсгор
4ДаниязщСтефан Гартенманн
73Бразилиязщ Жуниньо
29Бразилиязщ Паулиньо
8ШвецияпзКристоффер Олссон
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
37ШвецияпзАрмин Гигович
24ДанияпзОливер Сёренсен
58ТурцияпзАраль Шимшир
17Гвинея-Бисаунп Franculino
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ДанияТомас Томасберг
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМидтьюлланн3 : 3Легия
26.11.2015Лига ЕвропыГруппа D. 5-й турЛегия1 : 0Мидтьюлланн
17.09.2015Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турМидтьюлланн1 : 0Легия
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМидтьюлланн3 : 3Легия
20.08.2023Польша - Экстракласса5-й турЛегия1 : 0
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 5Легия
13.08.2023Польша - Экстракласса4-й тур1 : 1Легия
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛегия1 : 2
27.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 6-й тур3 : 0Мидтьюлланн
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМидтьюлланн3 : 3Легия
20.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 5-й турМидтьюлланн0 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчМидтьюлланн5 : 1
13.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 4-й тур1 : 2Мидтьюлланн

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