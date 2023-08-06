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Будё-Глимт - Сепси ОСК 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
31 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Будё-Глимт
Сепси ОСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Сепси ОСК, которое состоится 31 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
РумынияЛивиу Чеботариу
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСепси ОСК2 : 2Будё-Глимт
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСепси ОСК2 : 2Будё-Глимт
20.08.2023Норвегия - Элитсерия19-й тур1 : 3Будё-Глимт
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 3Будё-Глимт
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБудё-Глимт3 : 0
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур3 : 2Будё-Глимт
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСепси ОСК2 : 2Будё-Глимт
21.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 6-й турСепси ОСК1 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1Сепси ОСК
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСепси ОСК1 : 1
07.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 4-й турСепси ОСК1 : 1

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