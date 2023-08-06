Будё-Глимт - Сепси ОСК 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
31 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Сепси ОСК, которое состоится 31 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Ливиу Чеботариу
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|20.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|19-й тур
|1 : 3
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|06.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|17-й тур
|3 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|21.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 6-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|07.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 4-й тур
|1 : 1