ХИК - Фарул 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
31 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Фарул, которое состоится 31 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Фарул
Констанца, Румыния
Главные тренеры
|Тони Коркеакуннас
|Георге Хаджи
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|27.08.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 3
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 3
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 7-й тур
|2 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 6-й тур
|3 : 1
|16.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0