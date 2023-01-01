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Твенте - Фенербахче 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Твенте
Фенербахче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фенербахче, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФенербахче5 : 1Твенте
02.12.2009Лига ЕвропыГруппа H. 5-й турТвенте0 : 1Фенербахче
17.09.2009Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турФенербахче1 : 2Твенте
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФенербахче5 : 1Твенте
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турТвенте3 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 3Твенте
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й тур1 : 4Твенте
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчТвенте2 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчФенербахче5 : 1Твенте
21.08.2023Турция - Суперлига2-й тур0 : 2Фенербахче
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 3Фенербахче
13.08.2023Турция - Суперлига1-й турФенербахче2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчФенербахче3 : 1

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