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Бранн - АЗ Алкмар 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17824
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Бранн
АЗ Алкмар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бранн - АЗ Алкмар, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Бранн (Берген, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бранн
Берген, Норвегия
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Главные тренеры
НидерландыПаскаль Янсен
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАЗ Алкмар1 : 1Бранн
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАЗ Алкмар1 : 1Бранн
20.08.2023Норвегия - Элитсерия19-й турБранн5 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчБранн3 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Бранн
06.08.2023Норвегия - Элитсерия17-й тур0 : 2Бранн
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАЗ Алкмар1 : 1Бранн
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур1 : 3АЗ Алкмар
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчАЗ Алкмар2 : 0
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАЗ Алкмар5 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1АЗ Алкмар

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