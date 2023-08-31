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АПОЭЛ - Гент 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
АПОЭЛ
Гент

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АПОЭЛ - Гент, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
БельгияХейн Ванхазебрук
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГент2 : 0АПОЭЛ
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГент2 : 0АПОЭЛ
20.08.2023Кипр - Первый дивизионПервый дивизион. 1-й тур0 : 2АПОЭЛ
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчАПОЭЛ1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 2АПОЭЛ
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2АПОЭЛ
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГент2 : 0АПОЭЛ
20.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турГент2 : 2
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 1Гент
13.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й тур1 : 3Гент
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчГент5 : 0

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