АПОЭЛ - Гент 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АПОЭЛ - Гент, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|20.08.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Первый дивизион. 1-й тур
|0 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|20.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|1 : 3
|09.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0