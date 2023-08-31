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ПАОК - Хартс 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
ПАОК
Хартс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Хартс, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
РумынияРэзван Луческу
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХартс1 : 2ПАОК
27.08.2023Греция - Суперлига2-й турПАОК2 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХартс1 : 2ПАОК
20.08.2023Греция - Суперлига1-й турПАОК3 : 0
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчПАОК3 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0ПАОК
27.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й тур1 : 0Хартс
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХартс1 : 2ПАОК
20.08.2023Шотландия - Кубок лиги1/8 финалаХартс4 : 0
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчХартс3 : 1
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й турХартс0 : 0

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