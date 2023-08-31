ПАОК - Хартс 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Хартс, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
|Рэзван Луческу
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|27.08.2023
|Греция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Греция - Суперлига
|1-й тур
|3 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|27.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|0 : 0