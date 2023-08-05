Фиорентина - Рапид В 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Рапид В, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция, Италия
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 5-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|20.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 4-й тур
|0 : 5
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|13.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|0 : 1