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Днепр-1 - Спартак Тр 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Днепр-1
Спартак Тр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Спартак Тр, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр, Украина
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
УкраинаВалерий Васильевич Городов
СловакияМихал Гашпарик
История личных встреч
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСпартак Тр1 : 1Днепр-1
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСпартак Тр1 : 1Днепр-1
20.08.2023Украина - Премьер-лига4-й турДнепр-11 : 2
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчДнепр-11 : 1
13.08.2023Украина - Премьер-лига3-й тур1 : 1Днепр-1
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч3 : 0Днепр-1
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСпартак Тр1 : 1Днепр-1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчСпартак Тр3 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 1Спартак Тр
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСпартак Тр4 : 1
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Спартак Тр

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