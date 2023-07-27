Днепр-1 - Спартак Тр 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Спартак Тр, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр-1
Днепр, Украина
Спартак Тр
Трнава, Словакия
Главные тренеры
|Валерий Васильевич Городов
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1