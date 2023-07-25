Партизани - Астана 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - Астана, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
|Зоран Зекич
|Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|01.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|25.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 1
|08.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1