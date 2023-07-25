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Партизани - Астана 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Партизани
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизани - Астана, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизани
Тирана, Албания
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
ХорватияЗоран Зекич
КазахстанГригорий Константинович Бабаян
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАстана1 : 0Партизани
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАстана1 : 0Партизани
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизани1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 2Партизани
01.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизани4 : 1
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Партизани
27.08.2023Казахстан - Премьер-лига21-й тур1 : 0Астана
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчАстана1 : 0Партизани
20.08.2023Казахстан - Премьер-лига20-й турАстана1 : 1
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч5 : 1Астана
08.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчАстана2 : 1

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