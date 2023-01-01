Ференцварош - Жальгирис 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Жальгирис, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
|Чаба Мате
|Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
|27.07.2021
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|20.07.2021
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|5-й тур
|6 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.08.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|3-й тур
|1 : 2
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 6
|27.08.2023
|Литва - А лига
|28-й тур
|4 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
|20.08.2023
|Литва - А лига
|27-й тур
|0 : 2
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|13.08.2023
|Литва - А лига
|26-й тур
|4 : 0