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Ференцварош - Жальгирис 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Ференцварош
Жальгирис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Жальгирис, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
ВенгрияЧаба Мате
КазахстанВладимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЖальгирис0 : 4Ференцварош
27.07.2021Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчЖальгирис1 : 3Ференцварош
20.07.2021Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчФеренцварош2 : 0Жальгирис
27.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига5-й турФеренцварош6 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЖальгирис0 : 4Ференцварош
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош2 : 1
13.08.2023Венгрия - OTP Банк Лига3-й турФеренцварош1 : 2
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 6Ференцварош
27.08.2023Литва - А лига28-й турЖальгирис4 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЖальгирис0 : 4Ференцварош
20.08.2023Литва - А лига27-й тур0 : 2Жальгирис
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч5 : 0Жальгирис
13.08.2023Литва - А лига26-й турЖальгирис4 : 0

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