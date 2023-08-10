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Виктория Пльзень - Тобол 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Виктория Пльзень
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Тобол, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Тобол
Костанай, Казахстан
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
СербияМилич Чурчич
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчТобол1 : 2Виктория Пльзень
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчТобол1 : 2Виктория Пльзень
20.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 5-й турВиктория Пльзень2 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Виктория Пльзень
13.08.2023Чехия - Высшая лигаВысшая лига. 4-й тур2 : 5Виктория Пльзень
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчВиктория Пльзень4 : 0
27.08.2023Казахстан - Премьер-лига21-й турТобол0 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчТобол1 : 2Виктория Пльзень
20.08.2023Казахстан - Премьер-лига20-й тур1 : 1Тобол
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0 5 : 6Тобол
13.08.2023Казахстан - Премьер-лига19-й тур3 : 1 ТТобол

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