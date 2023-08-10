Виктория Пльзень - Тобол 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Тобол, которое состоится 31 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Тобол
Костанай, Казахстан
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Милич Чурчич
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 5-й тур
|2 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|13.08.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 4-й тур
|2 : 5
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 5 : 6
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1 Т