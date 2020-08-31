Брюгге - Осасуна 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
31 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Осасуна, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Осасуна
Памплона, Испания
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|20.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|7 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 5
|13.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|0 : 5
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1