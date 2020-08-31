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Брюгге - Осасуна 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
31 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Брюгге
Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Осасуна, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Осасуна
Памплона, Испания
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчОсасуна1 : 2Брюгге
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчОсасуна1 : 2Брюгге
20.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турБрюгге7 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 5Брюгге
13.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й тур0 : 5Брюгге
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрюгге5 : 1
27.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Осасуна
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчОсасуна1 : 2Брюгге
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2
13.08.2023Испания - Примера1-й тур0 : 2Осасуна
04.06.2023Испания - Примера38-й турОсасуна2 : 1

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