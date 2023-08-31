Риека - Лилль 31 Августа прямая трансляция
31 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Лилль, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
|Фаусто Будичин
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|27.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Хорватия - Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1