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Риека - Лилль 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Риека
Лилль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риека - Лилль, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риека
Риека, Хорватия
Лилль
Лилль, Франция
Главные тренеры
ХорватияФаусто Будичин
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛилль2 : 1Риека
27.08.2023Хорватия - Первая лига6-й тур2 : 1Риека
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛилль2 : 1Риека
20.08.2023Хорватия - Первая лига5-й турРиека2 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчРиека2 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 3Риека
27.08.2023Франция - Лига 13-й тур4 : 1Лилль
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛилль2 : 1Риека
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛилль2 : 0
11.08.2023Франция - Лига 11-й тур1 : 1Лилль
03.06.2023Франция - Лига 138-й тур1 : 1Лилль

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