Айнтрахт Ф - Левски 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
31 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Левски, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Левски
София, Болгария
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|13.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 5-й тур
|1 : 0
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|06.08.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 4-й тур
|2 : 1