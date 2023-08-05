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Айнтрахт Ф - Левски 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
31 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Айнтрахт Ф
Левски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Левски, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Левски
София, Болгария
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛевски1 : 1Айнтрахт Ф
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛевски1 : 1Айнтрахт Ф
20.08.2023Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 0
13.08.2023Кубок Германии1-й раунд0 : 7Айнтрахт Ф
05.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАйнтрахт Ф0 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛевски1 : 1Айнтрахт Ф
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчЛевски2 : 1
13.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 5-й турЛевски1 : 0
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0Левски
06.08.2023Болгария - Первая лигаПервая лига. 4-й тур2 : 1Левски

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