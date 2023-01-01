Бешикташ - Динамо Киев 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Динамо К, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Мирча Луческу
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|06.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|6 : 0
|28.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1
|03.11.2011
|Лига Европы
|Группа E. 4-й тур
|1 : 0
|20.10.2011
|Лига Европы
|Группа E. 3-й тур
|1 : 0
|24.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 0
|17.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 4
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|20.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|14.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 6 : 5
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|04.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
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