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Астон Вилла - Хайберниан 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Астон Вилла
Хайберниан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Хайберниан, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХайберниан0 : 5Астон Вилла
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 3Астон Вилла
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХайберниан0 : 5Астон Вилла
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла4 : 0
12.08.2023Англия - Премьер-лига1-й тур5 : 1Астон Вилла
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАстон Вилла3 : 0
26.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й турХайберниан2 : 3
23.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчХайберниан0 : 5Астон Вилла
20.08.2023Шотландия - Кубок лиги1/8 финалаХайберниан2 : 1
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Хайберниан
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур2 : 1Хайберниан

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