Астон Вилла - Хайберниан 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Хайберниан, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
История личных встреч
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|2 : 3
|23.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 5
|20.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|2 : 1