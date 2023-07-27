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Целе - Маккаби Т-А 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Стожице (Любляна, Словения), вместимость: 16038
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Целе
Маккаби Т-А

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Маккаби Т-А, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стожице (Любляна, Словения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМаккаби Т-А4 : 1Целе
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМаккаби Т-А4 : 1Целе
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Целе
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле1 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1 2 : 4Целе
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчЦеле3 : 4
27.08.2023Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 1-й турМаккаби Т-А4 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчМаккаби Т-А4 : 1Целе
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчМаккаби Т-А1 : 0
09.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Маккаби Т-А
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 2Маккаби Т-А

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