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БАТЭ - Балкани 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
БАТЭ
Балкани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Балкани, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
БеларусьКирилл Петрович Альшевский
АлбанияИлир Дая
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБалкани4 : 1БАТЭ
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБалкани4 : 1БАТЭ
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчБАТЭ2 : 2
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч5 : 1БАТЭ
01.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчБАТЭ3 : 5
26.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч6 : 2БАТЭ
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчБалкани4 : 1БАТЭ
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 3Балкани
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани2 : 0
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Балкани
25.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матчБалкани3 : 0

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