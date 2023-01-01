Партизан - Норшелланн 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Кевин Клэнси (Шотландия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Норшелланн, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Норшелланн
Фарум, Дания
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 0
|16.08.2018
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|09.08.2018
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|27.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|3 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 5 : 4
|13.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|3 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 0
|20.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|2 : 0
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|13.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|0 : 5