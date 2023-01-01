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Партизан - Норшелланн 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
31 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Кевин Клэнси (Шотландия)
Партизан
Норшелланн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Норшелланн, которое состоится 31 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Норшелланн
Фарум, Дания
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчНоршелланн5 : 0Партизан
16.08.2018Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизан3 : 2Норшелланн
09.08.2018Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчНоршелланн1 : 2Партизан
27.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 5-й турПартизан3 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчНоршелланн5 : 0Партизан
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчПартизан2 : 0 5 : 4
13.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 3-й турПартизан2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 0Партизан
27.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 6-й турНоршелланн3 : 0
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчНоршелланн5 : 0Партизан
20.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 5-й тур2 : 0Норшелланн
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матчНоршелланн2 : 0
13.08.2023Дания - СуперлигаСуперлига. 4-й тур0 : 5Норшелланн

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