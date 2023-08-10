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Адана Демирспор - Генк 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Адана Демирспор
Генк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Генк, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Адана Демирспор
Адана, Турция
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
БельгияВоутер Вранкен
БельгияВоутер Вранкен
История личных встреч
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГенк2 : 1Адана Демирспор
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГенк2 : 1Адана Демирспор
21.08.2023Турция - Суперлига2-й тур1 : 1Адана Демирспор
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч3 : 2Адана Демирспор
13.08.2023Турция - Суперлига1-й турАдана Демирспор2 : 1
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАдана Демирспор5 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчГенк2 : 1Адана Демирспор
20.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й турГенк0 : 0
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчГенк1 : 1
13.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 3-й тур0 : 1Генк
10.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Генк

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