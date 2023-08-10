Адана Демирспор - Генк 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Ени Адана (Адана, Турция), вместимость: 33543
31 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Адана Демирспор - Генк, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ени Адана (Адана, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Адана Демирспор
Адана, Турция
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Воутер Вранкен
|Воутер Вранкен
История личных встреч
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|21.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|20.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|0 : 0
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 3-й тур
|0 : 1
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0