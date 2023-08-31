Кабо-Верде - Финляндия прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 10:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кабо-Верде - Финляндия, которое состоится 31 Августа 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кабо-Верде
Финляндия
Главные тренеры
|Эммануэль Тровоада
|Ласси Туови
История личных встреч
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|92 : 77
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|75 : 81
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|60 : 85
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|98 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|72 : 98
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|81 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|95 : 97 ОТ