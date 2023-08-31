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Кабо-Верде - Финляндия прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 10:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур
Кабо-Верде
Финляндия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кабо-Верде - Финляндия, которое состоится 31 Августа 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кабо-Верде
Финляндия
Главные тренеры
Ангола Эммануэль Тровоада
Финляндия Ласси Туови
История личных встреч
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 92 : 77Кабо-Верде
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 75 : 81Кабо-Верде
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Кабо-Верде60 : 85
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 101 : 75Финляндия
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 98 : 88Финляндия
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Финляндия72 : 98
27.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 6-й тур Финляндия81 : 87
24.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа J. 5-й тур 95 : 97 ОТФинляндия

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