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Ангола - Китай прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. M. 1-й тур
Ангола
Китай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ангола - Китай, которое состоится 31 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. M. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ангола
Китай
Главные тренеры
Испания Хосеп Кларос
Сербия Саша Джорджевич
История личных встреч
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур Ангола67 : 75
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 70 : 80Ангола
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур Ангола67 : 81
30.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. Группа B. 1-й тур Ангола68 : 118
29.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. Группа B. 1-й тур 83 : 64Ангола
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Китай89 : 107
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Китай69 : 89
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 105 : 63Китай
02.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Виктория. Группа A. 2-й тур Китай80 : 105
01.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Виктория. Группа A. 1-й тур 109 : 79Китай

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