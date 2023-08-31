Ангола - Китай прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. M. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ангола - Китай, которое состоится 31 Августа 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. M. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ангола
Китай
Главные тренеры
|Хосеп Кларос
|Саша Джорджевич
История личных встреч
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|70 : 80
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 81
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа B. 1-й тур
|68 : 118
|29.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа B. 1-й тур
|83 : 64
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|89 : 107
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|69 : 89
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63
|02.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 2-й тур
|80 : 105
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 1-й тур
|109 : 79