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Новая Зеландия - Мексика прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур
Новая Зеландия
Мексика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Новая Зеландия - Мексика, которое состоится 31 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Новая Зеландия
Мексика
Главные тренеры
Новая Зеландия Перо Кэмерон
Мексика Омар Кинтеро
История личных встреч
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 83 : 74Новая Зеландия
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур Новая Зеландия95 : 87 ОТ
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 99 : 72Новая Зеландия
09.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа O. 2-й тур 101 : 102Новая Зеландия
07.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа O. 1-й тур Новая Зеландия111 : 81
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 100 : 72Мексика
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 96 : 66Мексика
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Мексика71 : 91
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Сплит. 1/2 финала 102 : 74Мексика
30.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Сплит. Группа A. 1-й тур Мексика72 : 64

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