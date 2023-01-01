Новая Зеландия - Мексика прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Новая Зеландия - Мексика, которое состоится 31 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Новая Зеландия
Мексика
Главные тренеры
|Перо Кэмерон
|Омар Кинтеро
История личных встреч
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|83 : 74
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|95 : 87 ОТ
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа O. 2-й тур
|101 : 102
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа O. 1-й тур
|111 : 81
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|100 : 72
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|96 : 66
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. 1/2 финала
|102 : 74
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. Группа A. 1-й тур
|72 : 64