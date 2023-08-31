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Япония - Венесуэла прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур
Япония
Венесуэла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Япония - Венесуэла, которое состоится 31 Августа 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония
Венесуэла
Главные тренеры
США Том Ховасс
Аргентина Фернандо Эктор Дуро
История личных встреч
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 109 : 89Япония
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур Япония98 : 88
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа E. 1-й тур 81 : 63Япония
01.08.2021 Олимпийские игры (м) Группа C. 3-й тур 97 : 77Япония
29.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа C. 2-й тур 116 : 81Япония
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 70 : 59Венесуэла
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Венесуэла75 : 81
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур 100 : 85Венесуэла
03.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. 1/2 финала 98 : 70Венесуэла
30.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Каунас. Группа A. 1-й тур Венесуэла94 : 80

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