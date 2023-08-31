Япония - Венесуэла прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Япония - Венесуэла, которое состоится 31 Августа 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. O. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония
Венесуэла
Главные тренеры
|Том Ховасс
|Фернандо Эктор Дуро
История личных встреч
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|109 : 89
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|98 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|81 : 63
|01.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|97 : 77
|29.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|116 : 81
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|70 : 59
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|75 : 81
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|100 : 85
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. 1/2 финала
|98 : 70
|30.06.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Каунас. Группа A. 1-й тур
|94 : 80