01:59 ()
Онлайн трансляции
Четверг 31 августа
Свернуть список

Южный Судан - Филиппины прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. M. 1-й тур
Южный Судан
Филиппины

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Южный Судан - Филиппины, которое состоится 31 Августа 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. M. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Южный Судан
Филиппины
Главные тренеры
США Ройал Айви
Филиппины Винсент Рейес
История личных встреч
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Южный Судан83 : 115
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур 69 : 89Южный Судан
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа B. 1-й тур Южный Судан96 : 101 ОТ
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур Филиппины83 : 90
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур Филиппины70 : 80
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 87 : 81Филиппины
01.07.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. Группа A. 2-й тур Филиппины67 : 94
30.06.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Белград. Группа A. 1-й тур 83 : 76Филиппины

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close