Франция - Иран прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Иран, которое состоится 31 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Иран
Главные тренеры
|Венсан Колле
|Хакан Демир
История личных встреч
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|62 : 79
|04.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 5-й тур
|76 : 81
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|79 : 85
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|86 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|95 : 65
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|70 : 63
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 5-й тур
|59 : 72
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|65 : 85
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|71 : 69
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|62 : 79
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 2-й тур
|120 : 66