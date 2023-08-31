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Франция - Иран прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур
Франция
Иран

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Франция - Иран, которое состоится 31 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Иран
Главные тренеры
Франция Венсан Колле
Турция Хакан Демир
История личных встреч
31.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур Иран62 : 79Франция
04.09.2014 ЧМ-2014 (м) Группа A. 5-й тур Иран76 : 81Франция
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 79 : 85Франция
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Франция86 : 88
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 95 : 65Франция
26.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа K. 6-й тур Франция70 : 63
23.02.2023 ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) Группа K. 5-й тур 59 : 72Франция
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Иран65 : 85
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 71 : 69Иран
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Иран59 : 100
31.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур Иран62 : 79Франция
28.07.2021 Олимпийские игры (м) Группа A. 2-й тур 120 : 66Иран

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