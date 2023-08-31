Кот-д'Ивуар - Ливан прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кот-д'Ивуар - Ливан, которое состоится 31 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Ливан
Главные тренеры
|Деян Прокич
|Джад Эль Хажж
История личных встреч
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|77 : 89
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|71 : 69
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|94 : 64
|08.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа M. 2-й тур
|71 : 80
|06.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа M. 1-й тур
|83 : 66
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|79 : 85
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|109 : 70
|01.09.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 4-й тур
|57 : 91
|31.08.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 3-й тур
|108 : 76