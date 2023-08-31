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Кот-д'Ивуар - Ливан прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур
Кот-д'Ивуар
Ливан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кот-д'Ивуар - Ливан, которое состоится 31 Августа 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. P. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Ливан
Главные тренеры
Словения Деян Прокич
Ливан Джад Эль Хажж
История личных встреч
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Кот-д'Ивуар77 : 89
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур Кот-д'Ивуар71 : 69
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа G. 1-й тур 94 : 64Кот-д'Ивуар
08.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа M. 2-й тур Кот-д'Ивуар71 : 80
06.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа M. 1-й тур 83 : 66Кот-д'Ивуар
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Ливан79 : 85
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур Ливан73 : 128
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа H. 1-й тур 109 : 70Ливан
01.09.2010 ЧМ-2010 Группа D. 4-й тур Ливан57 : 91
31.08.2010 ЧМ-2010 Группа D. 3-й тур 108 : 76Ливан

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