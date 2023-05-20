Боруссия Д - Хайденхайм 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
01 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хайденхайм, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|27
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|11
|пз
|Денис Томалла
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Франк Шмидт
История личных встреч
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0