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Боруссия Д - Хайденхайм 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
01 Сентября 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Боруссия Д
Хайденхайм

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хайденхайм, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
25 Германия зщ Никлас Зюле
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
23 Германия пз Эмре Джан
8 Германия пз Феликс Нмеча
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
27 Германия нп Карим Адейеми
9 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
1 Германия вр Кевин Мюллер
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
11 Германия пз Денис Томалла
8 Германия нп Эрен Динкчи
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 1Боруссия Д
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д1 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 6Боруссия Д
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия Д3 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Боруссия Д
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 3
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур 2 : 0Хайденхайм
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 8Хайденхайм
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 3Хайденхайм
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хайденхайм1 : 0

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