Рома - Милан 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
01 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Милан, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|22
|пз
|Уссем Ауар
|59
|пз
|Никола Залевский
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Андреа Белотти
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|33
|пз
|Раде Крунич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 1
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|26.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 3
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 0
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|31.08.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
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Ромелу Лукаку прибыл в Рим необычным образом. Его привезёт лично владелец.Есть красивая отсылка к фильму Кристофера Нолана «Дюнкерк» Лукаку прилетит в Рим с президентом за штурвалом самолёта. Что за уникальный перформанс? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Серии A: «Рома» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.