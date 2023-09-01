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Рома - Милан 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
01 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Рома
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Милан, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Милан
Милан
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
6 Англия зщ Крис Смоллинг
14 Испания зщ Диего Льоренте
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
4 Италия пз Бриан Кристанте
22 Франция пз Уссем Ауар
59 Польша пз Никола Залевский
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
11 Италия нп Андреа Белотти
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
29.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Рома1 : 1Милан
08.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Милан2 : 2Рома
06.01.2022 Италия - Серия А 20-й тур Милан3 : 1Рома
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Рома1 : 2Милан
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Рома1 : 2Милан
26.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Милан3 : 3Рома
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Милан2 : 0Рома
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Рома2 : 1Милан
03.02.2019 Италия - Серия А 22-й тур Рома1 : 1Милан
31.08.2018 Италия - Серия А 3-й тур Милан2 : 1Рома
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 1Рома
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Рома2 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Рома
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рома1 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Рома2 : 1
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 2Милан
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 6Милан
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан0 : 1
Текстовая трансляция
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Ромелу Лукаку прибыл в Рим необычным образом. Его привезёт лично владелец.Есть красивая отсылка к фильму Кристофера Нолана «Дюнкерк» Лукаку прилетит в Рим с президентом за штурвалом самолёта. Что за уникальный перформанс? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Серии A: «Рома» — «Милан». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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