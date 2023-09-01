Нант - Марсель 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
01 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Марсель, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
|16
|вр
|Реми Дескамп
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|6
|пз
|Дуглас
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|16
|вр
|Пау Лопес
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|27
|пз
|Жордан Верету
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|11
|пз
|Амин Арит
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Пьер Аритуи
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|20.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|22.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 5
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0