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Нант - Марсель 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
01 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Нант
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Марсель, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Марсель
Марсель
16 Франция вр Реми Дескамп
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
4 Франция зщ Николя Паллуа
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
6 Бразилия пз Дуглас
25 Франция пз Флоран Молле
11 Франция нп Маркус Коко
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
16 Испания вр Пау Лопес
7 Франция зщ Жонатан Клосс
4 Франция зщ Самуэль Жиго
99 ДР Конго зщ Шансель Мбемба
12 Бразилия зщ Ренан Лоди
27 Франция пз Жордан Верету
21 Франция пз Валентин Ронжье
11 Марокко пз Амин Арит
23 Сенегал нп Исмаила Сарр
29 Сенегал нп Илиман Ндиайе
10 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Франция Пьер Аритуи
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Нант0 : 2Марсель
20.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 1Нант
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель3 : 2Нант
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Нант0 : 1Марсель
20.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 1Марсель
28.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель3 : 1Нант
22.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Марсель1 : 3Нант
17.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Нант0 : 0Марсель
28.04.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Марсель1 : 2Нант
05.12.2018 Франция - Лига 1 16-й тур Нант3 : 2Марсель
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Нант3 : 3
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Нант
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 0
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 1Нант
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Марсель2 : 0
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 2Марсель
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Марсель2 : 1 3 : 5
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Марсель2 : 1
09.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Марсель

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