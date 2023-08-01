Альмерия - Сельта 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
01 Сентября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Сельта, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Сельта
Виго
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|21
|зщ
|Чуми
|2
|зщ
|Кайки
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|4
|пз
|Иддрису Баба
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|9
|пз
|Луис Суарес
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|13
|вр
|Иван Вильяр
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
|8
|пз
|Фран Бельтран
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Ларсен
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 1
|17.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|04.05.2015
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.12.2014
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|20.04.2014
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|30.11.2013
|Испания - Примера
|15-й тур
|3 : 1
|29.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|31.10.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0