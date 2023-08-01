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Альмерия - Сельта 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
01 Сентября 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Альмерия
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Сельта, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Сельта
Виго
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
18 Испания зщ Марк Пубиль
21 Испания зщ Чуми
2 Бразилия зщ Кайки
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
4 Гана пз Иддрису Баба
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
19 Испания пз Серхио Аррибас
9 Колумбия пз Луис Суарес
7 Бельгия нп Ларджи Рамазани
10 Испания нп Адриан Эмбарба
13 Испания вр Иван Вильяр
3 Испания зщ Оскар Мингеса
15 Гана зщ Джозеф Айду
2 Швеция зщ Карл Старфельт
4 Испания зщ Унай Нуньес
23 Испания зщ Мануэль Санчес
14 США пз Лукас де ла Торре
8 Испания пз Фран Бельтран
17 Франция нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
18 Норвегия нп Йёрген Ларсен
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Сельта2 : 2Альмерия
29.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Альмерия3 : 1Сельта
17.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Сельта1 : 0Альмерия
02.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Альмерия1 : 3Сельта
04.05.2015 Испания - Примера 35-й тур Альмерия2 : 2Сельта
19.12.2014 Испания - Примера 16-й тур Сельта0 : 1Альмерия
20.04.2014 Испания - Примера 34-й тур Альмерия2 : 4Сельта
30.11.2013 Испания - Примера 15-й тур Сельта3 : 1Альмерия
29.11.2012 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Сельта3 : 0 ДВАльмерия
31.10.2012 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Альмерия2 : 0Сельта
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 1Альмерия
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Альмерия1 : 3
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Альмерия0 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 3 : 3Альмерия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Альмерия0 : 0
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Сельта0 : 1
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 1Сельта
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Сельта0 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0Сельта

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