Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед 01 Сентября прямая трансляция
01 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|24
|вр
|Томас Камински
|5
|зщ
|Мадс Андерсен
|4
|зщ
|Том Локьер
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|12
|зщ
|Исса Каборе
|26
|зщ
|Райан Джилз
|14
|пз
|Тахит Чонг
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|17
|пз
|Пелли-Раддок Мпанзу
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|25.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3