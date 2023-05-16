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Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Лутон Таун
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
24 Бельгия вр Томас Камински
5 Дания зщ Мадс Андерсен
4 Уэльс зщ Том Локьер
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
26 Англия зщ Райан Джилз
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
17 ДР Конго пз Пелли-Раддок Мпанзу
11 Англия нп Элайджа Адебайо
9 Англия нп Карлтон Моррис
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Пальмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
22 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Лутон Таун3 : 2
25.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Лутон Таун
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 4 : 1Лутон Таун
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал 1 : 1 5 : 6Лутон Таун
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Лутон Таун2 : 0
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Вест Хэм Юнайтед

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