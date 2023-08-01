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Кадис - Вильярреал 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
01 Сентября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Кадис
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Вильярреал, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Вильярреал
Вильярреал
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
23 Испания зщ Луис Эрнандес
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Аргентина пз Гонсало Эскаланте
4 Испания пз Рубен Алькарас
11 Испания нп Иван Алехо
18 Венесуэла нп Дарвин Мачис
21 Испания нп Рохер Марти
16 Испания нп Кристофер Рамос
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
3 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
24 Испания зщ Альфонсо Педраса
6 Франция пз Этьен Капу
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
7 Испания нп Херар Морено
11 Норвегия нп Александр Сёрлот
9 Чили нп Бен Бреретон
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес
Испания Энрике Сетьен
История личных встреч
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал2 : 0Кадис
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0Вильярреал
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Кадис1 : 0Вильярреал
26.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Вильярреал3 : 3Кадис
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Вильярреал2 : 1Кадис
25.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0Вильярреал
18.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Вильярреал3 : 0Кадис
04.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Кадис1 : 2Вильярреал
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Кадис1 : 1
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 2 : 0Кадис
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Кадис1 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Кадис
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Кадис1 : 0
27.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Вильярреал3 : 4
18.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 0 : 1Вильярреал
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Вильярреал1 : 2
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Вильярреал
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Вильярреал

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