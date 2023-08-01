Кадис - Вильярреал 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
01 Сентября 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Вильярреал, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|11
|нп
|Иван Алехо
|18
|нп
|Дарвин Мачис
|21
|нп
|Рохер Марти
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Бен Бреретон
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|26.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 3
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 1
|25.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|18.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 0
|04.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 2
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1