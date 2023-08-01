00:52 ()
Свернуть список

Визела - Жил Висенте 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Визела
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Жил Висенте, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Жил Висенте
Барселуш
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
5 Бразилия зщ Андерсон
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
8 США пз Алексис Мендес
23 Ирак пз Осама Рашид
79 Португалия пз Нуну Морейра
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
76 Португалия пз Martim Neto
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
10 Япония пз Канья Фудзимото
11 Бразилия нп Marlon Douglas de Sales Silva
21 Хорватия нп Роко Батурина
8 Швейцария нп Максим Домингес
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
17.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Жил Висенте1 : 1Визела
29.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Визела2 : 2Жил Висенте
13.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Визела0 : 1Жил Висенте
12.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Жил Висенте2 : 2Визела
22.01.2017 Португалия - Сегунда 23-й тур Жил Висенте1 : 0Визела
26.10.2016 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Визела1 : 0Жил Висенте
13.08.2016 Португалия - Сегунда 2-й тур Визела2 : 2Жил Висенте
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 0Визела
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Визела2 : 2
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Визела
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Визела1 : 2
19.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Визела
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 2 : 1Жил Висенте
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Жил Висенте5 : 0
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Жил Висенте

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close