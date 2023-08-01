Визела - Жил Висенте 01 Сентября прямая трансляция
01 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Жил Висенте, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Жил Висенте
Барселуш
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|5
|зщ
|Андерсон
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Алексис Мендес
|23
|пз
|Осама Рашид
|79
|пз
|Нуну Морейра
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|76
|пз
|Martim Neto
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|11
|нп
|Marlon Douglas de Sales Silva
|21
|нп
|Роко Батурина
|8
|нп
|Максим Домингес
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|17.02.2023
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2022
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|22.01.2017
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|1 : 0
|26.10.2016
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|13.08.2016
|Португалия - Сегунда
|2-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0