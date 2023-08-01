Ислочь - Торпедо-БелАЗ 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|16.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|25.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|15.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|22.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|20.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|20.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 3
|31.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|02.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3