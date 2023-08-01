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Ислочь - Торпедо-БелАЗ 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Ислочь
Торпедо-БелАЗ

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 0Торпедо-БелАЗ
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Ислочь
25.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0Торпедо-БелАЗ
15.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 3Ислочь
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Ислочь
20.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Ислочь2 : 2Торпедо-БелАЗ
20.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 3Ислочь
31.05.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 0 : 2Ислочь
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Ислочь1 : 0
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 1Ислочь
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Ислочь2 : 3
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2
02.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Торпедо-БелАЗ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3

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