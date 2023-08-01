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Фортуна - Карлсруэ 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Фортуна
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Карлсруэ, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна3 : 2Карлсруэ
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ0 : 2Фортуна
03.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ2 : 2Фортуна
23.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна3 : 1Карлсруэ
03.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна3 : 2Карлсруэ
13.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Карлсруэ1 : 2Фортуна
19.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Карлсруэ0 : 3Фортуна
01.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна1 : 1Карлсруэ
04.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Фортуна0 : 1Карлсруэ
22.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Карлсруэ1 : 1Фортуна
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 5Фортуна
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна1 : 2
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Фортуна
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Фортуна
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна1 : 0
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Карлсруэ2 : 0
18.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Карлсруэ
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 1Карлсруэ
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Карлсруэ2 : 2
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 3Карлсруэ

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