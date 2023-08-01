Фортуна - Карлсруэ 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Карлсруэ, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|03.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|13.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 3
|01.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|04.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|22.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|18.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3