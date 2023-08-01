Айнтрахт Б - Санкт-Паули 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Санкт-Паули, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|16.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|05.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|10.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|01.10.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|05.02.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|13.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|03.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|20.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|05.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2