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Айнтрахт Б - Санкт-Паули 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур
Айнтрахт Б
Санкт-Паули

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Санкт-Паули, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
16.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Санкт-Паули1 : 2Айнтрахт Б
08.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Б2 : 1Санкт-Паули
05.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Санкт-Паули2 : 0Айнтрахт Б
05.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Айнтрахт Б2 : 1Санкт-Паули
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Санкт-Паули0 : 0Айнтрахт Б
01.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б0 : 2Санкт-Паули
05.02.2017 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Б1 : 2Санкт-Паули
13.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули0 : 2Айнтрахт Б
03.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули1 : 0Айнтрахт Б
20.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б0 : 0Санкт-Паули
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 2 : 0Айнтрахт Б
20.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Айнтрахт Б1 : 0
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 3
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 1Айнтрахт Б
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 1
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули0 : 0
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 0Санкт-Паули
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Санкт-Паули
05.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Санкт-Паули0 : 0
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Санкт-Паули

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