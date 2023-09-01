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Сербия - Италия прямая трансляция 01.09.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
01 Сентября 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур
Сербия
Италия

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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сербия - Италия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Италия
Главные тренеры
СербияСветислав Пешич
ИталияДжанмарко Поццекко
История личных встреч
11.09.2022ЧЕ-2022 (м)1/8 финалаСербия86 : 94Италия
04.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияФиналСербия95 : 102Италия
04.09.2019ЧМ-2019 (м)Группа D. 3-й турИталия77 : 92Сербия
13.09.2017ЧЕ-2017 (м)1/4 финалаИталия67 : 83Сербия
10.09.2015ЧЕ-2015 (м)Группа B. 5-й турСербия101 : 82Италия
21.09.2013ЧЕ-2013 (м)За 7-е местоСербия76 : 64Италия
31.08.2011ЧЕ-2011Группа B. 1-й турСербия80 : 68Италия
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур83 : 115Сербия
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур77 : 94Сербия
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й турСербия105 : 63
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 6-й турСербия101 : 83
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 5-й тур97 : 92 ОТСербия
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур83 : 90Италия
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й турИталия82 : 87
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур67 : 81Италия
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 6-й тур68 : 72Италия
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 5-й турИталия85 : 75

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