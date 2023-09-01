Сербия - Италия прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
01 Сентября 2023 года в 11:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сербия - Италия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сербия
Италия
Главные тренеры
|Светислав Пешич
|Джанмарко Поццекко
История личных встреч
|11.09.2022
|ЧЕ-2022 (м)
|1/8 финала
|86 : 94
|04.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Финал
|95 : 102
|04.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа D. 3-й тур
|77 : 92
|13.09.2017
|ЧЕ-2017 (м)
|1/4 финала
|67 : 83
|10.09.2015
|ЧЕ-2015 (м)
|Группа B. 5-й тур
|101 : 82
|21.09.2013
|ЧЕ-2013 (м)
|За 7-е место
|76 : 64
|31.08.2011
|ЧЕ-2011
|Группа B. 1-й тур
|80 : 68
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|83 : 115
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|77 : 94
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|105 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|101 : 83
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|97 : 92 ОТ
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|83 : 90
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|82 : 87
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 81
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|68 : 72
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|85 : 75