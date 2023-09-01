США - Черногория прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
01 Сентября 2023 года в 11:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Черногория, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Черногория
Главные тренеры
|Стив Керр
|Бошко Радович
История личных встреч
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|81 : 109
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Финал
|82 : 87
|05.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|97 : 78
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|89 : 74
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|71 : 91
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 6-й тур
|88 : 70
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа K. 5-й тур
|74 : 66