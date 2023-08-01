00:53 ()
Свернуть список

Доминиканская Республика - Пуэрто-Рико прямая трансляция 01.09.2023

Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
01 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур
Доминиканская Республика
Пуэрто-Рико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Доминиканская Республика - Пуэрто-Рико, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Доминиканская Республика
Пуэрто-Рико
Главные тренеры
АргентинаНестор Рафаэль Гарсия
Пуэрто-РикоНельсон Колон
История личных встреч
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур67 : 75Доминиканская Республика
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й тур82 : 87Доминиканская Республика
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа A. 1-й турДоминиканская Республика87 : 81
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. 1/2 финала79 : 59Доминиканская Республика
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа A. 2-й тур67 : 94Доминиканская Республика
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур89 : 107Пуэрто-Рико
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й турПуэрто-Рико77 : 94
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа B. 1-й тур96 : 101 ОТПуэрто-Рико
03.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. 1/2 финала102 : 84Пуэрто-Рико
01.07.2021Олимпийские игры (м) - квалификацияБелград. Группа B. 1-й тур90 : 83Пуэрто-Рико

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close