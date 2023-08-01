Доминиканская Республика - Пуэрто-Рико прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины), вместимость: 15000
01 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Доминиканская Республика - Пуэрто-Рико, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аранета Колизеум (Кесон-Сити, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Доминиканская Республика
Пуэрто-Рико
Главные тренеры
|Нестор Рафаэль Гарсия
|Нельсон Колон
История личных встреч
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|67 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|82 : 87
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|87 : 81
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. 1/2 финала
|79 : 59
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа A. 2-й тур
|67 : 94
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|89 : 107
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|77 : 94
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа B. 1-й тур
|96 : 101 ОТ
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. 1/2 финала
|102 : 84
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Белград. Группа B. 1-й тур
|90 : 83