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Литва - Греция прямая трансляция 01.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
01 Сентября 2023 года в 15:40 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур
Литва
Греция

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Литва - Греция, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа J. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Греция
Главные тренеры
ЛитваКазис Максвитис
ГрецияДимитрис Итудис
История личных встреч
09.09.2017ЧЕ-2017 (м)1/8 финалаЛитва64 : 77Греция
17.09.2011ЧЕ-2011За 5-е местоЛитва73 : 69Греция
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур71 : 91Литва
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й турЛитва96 : 66
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа D. 1-й тур67 : 93Литва
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 6-й тур70 : 63Литва
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа K. 5-й турЛитва89 : 64
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турГреция83 : 74
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й турГреция81 : 109
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа C. 1-й тур71 : 92Греция
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 6-й тур67 : 57Греция
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 5-й турГреция97 : 92 ОТ

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