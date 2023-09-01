Германия - Грузия прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
01 Сентября 2023 года в 11:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Грузия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Грузия
Главные тренеры
|Гордон Херберт
|Элиас Зурос
История личных встреч
|25.02.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа G. 4-й тур
|77 : 87
|24.11.2017
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа G. 1-й тур
|79 : 70
|02.09.2017
|ЧЕ-2017 (м)
|Группа B. 2-й тур
|57 : 67
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|82 : 85
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа E. 1-й тур
|81 : 63
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 6-й тур
|81 : 87
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа J. 5-й тур
|73 : 66
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|70 : 59
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|67 : 88
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|60 : 85
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|77 : 80
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|80 : 88