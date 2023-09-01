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Германия - Грузия прямая трансляция 01.09.2023

Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
01 Сентября 2023 года в 11:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
Германия
Грузия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Грузия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Окинава-Арена (Окинава, Япония). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Грузия
Главные тренеры
КанадаГордон Херберт
ГрецияЭлиас Зурос
История личных встреч
25.02.2018ЧМ-2019 - Европа (м)Группа G. 4-й турГрузия77 : 87Германия
24.11.2017ЧМ-2019 - Европа (м)Группа G. 1-й турГермания79 : 70Грузия
02.09.2017ЧЕ-2017 (м)Группа B. 2-й турГрузия57 : 67Германия
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турГермания101 : 75
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й тур82 : 85Германия
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа E. 1-й турГермания81 : 63
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 6-й тур81 : 87Германия
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа J. 5-й турГермания73 : 66
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турГрузия70 : 59
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й турГрузия67 : 88
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа F. 1-й тур60 : 85Грузия
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 6-й турГрузия77 : 80
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 5-й тур80 : 88Грузия

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