Канада - Бразилия прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
01 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Бразилия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Бразилия
Главные тренеры
|Жорди Фернандес Торрес
|Густаво Конти
История личных встреч
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|73 : 128
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|95 : 65
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. 1/2 финала
|101 : 103 ОТ
|01.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Виктория. Группа A. 1-й тур
|109 : 79
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|77 : 89
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|78 : 96
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|59 : 100
|04.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Финал
|75 : 64
|03.07.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Сплит. 1/2 финала
|102 : 74