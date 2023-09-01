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Испания - Латвия прямая трансляция 01.09.2023

Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
01 Сентября 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур
Испания
Латвия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Испания - Латвия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Латвия
Главные тренеры
ИталияСерджо Скариоло
ИталияЛука Банки
История личных встреч
22.02.2019ЧМ-2019 - Европа (м)Группа I. 5-й турЛатвия62 : 67Испания
17.09.2018ЧМ-2019 - Европа (м)Группа I. 2-й турИспания85 : 82Латвия
30.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур65 : 85Испания
28.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й тур78 : 96Испания
26.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа G. 1-й турИспания94 : 64
26.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 6-й турИспания68 : 72
23.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа L. 5-й тур61 : 80Испания
29.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур101 : 75Латвия
27.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й тур86 : 88Латвия
25.08.2023ЧМ-2023 (м)Группа H. 1-й турЛатвия109 : 70
27.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 6-й турЛатвия67 : 57
24.02.2023ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)Группа I. 5-й тур74 : 83Латвия

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