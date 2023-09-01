Испания - Латвия прямая трансляция 01.09.2023
Стадион: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия), вместимость: 16500
01 Сентября 2023 года в 12:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Испания - Латвия, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 12:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа L. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Индонезия-Арена (Джакарта, Индонезия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Латвия
Главные тренеры
|Серджо Скариоло
|Лука Банки
История личных встреч
|22.02.2019
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|62 : 67
|17.09.2018
|ЧМ-2019 - Европа (м)
|Группа I. 2-й тур
|85 : 82
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|65 : 85
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|78 : 96
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа G. 1-й тур
|94 : 64
|26.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 6-й тур
|68 : 72
|23.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа L. 5-й тур
|61 : 80
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|101 : 75
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|86 : 88
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа H. 1-й тур
|109 : 70
|27.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 6-й тур
|67 : 57
|24.02.2023
|ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м)
|Группа I. 5-й тур
|74 : 83