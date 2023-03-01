Пари Нижний Новгород - Рубин 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
02 Сентября 2023 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|02.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|24.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1