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Пари Нижний Новгород - Рубин 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
02 Сентября 2023 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Пари Нижний НовгородРубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород0 : 3Рубин
24.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Пари Нижний Новгород
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 5 : 4Пари Нижний Новгород
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Рубин
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин0 : 1

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