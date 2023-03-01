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Крылья Советов - Факел 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Крылья Советов
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Факел, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Факел2 : 1Крылья Советов
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Крылья Советов1 : 0Факел
29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Факел0 : 1Крылья Советов
19.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов1 : 1Факел
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Крылья Советов5 : 1Факел
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел1 : 1Крылья Советов
28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Крылья Советов2 : 1Факел
13.02.2018 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур Факел0 : 1Крылья Советов
07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел1 : 0Крылья Советов
27.10.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 29-й тур Факел1 : 0Крылья Советов
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 3 : 1Крылья Советов
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Крылья Советов
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Крылья Советов
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов0 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел2 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 2Факел

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