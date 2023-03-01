Крылья Советов - Факел 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
02 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Факел, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|19.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|5 : 1
|24.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|28.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 1
|13.02.2018
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|07.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 0
|27.10.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|29-й тур
|1 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2