Краснодар - Спартак М 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|6 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4