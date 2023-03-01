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Краснодар - Спартак М 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
02 Сентября 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Краснодар
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Краснодар1 : 2Спартак М
24.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Краснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 4Спартак М
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М1 : 2Краснодар
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Краснодар2 : 1Спартак М
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М6 : 1Краснодар
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Краснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М0 : 1Краснодар
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Краснодар2 : 1Спартак М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 0 : 1Краснодар
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Краснодар
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Краснодар
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 3Краснодар
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М4 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3
11.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 2Спартак М
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М5 : 4

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