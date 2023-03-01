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Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
44 Бельгия зщ Анн Делькруа
28 Бельгия зщ Амин Аль-Дахиль
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Норвегия пз Сандер Берге
7 Исландия пз Йоханн Гудмундссон
30 Италия пз Лука Колеошо
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
17 ЮАР нп Лайл Фостер
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
36 Аргентина нп Алехо Велис
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.02.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 0Тоттенхэм Хотспур
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Бёрнли
26.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
23.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.12.2017 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли0 : 3Тоттенхэм Хотспур
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 0 : 1Бёрнли
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Бёрнли1 : 3
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 3
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Бёрнли
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Тоттенхэм Хотспур

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