Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|44
|зщ
|Анн Делькруа
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|7
|пз
|Йоханн Гудмундссон
|30
|пз
|Лука Колеошо
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Лайл Фостер
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|36
|нп
|Алехо Велис
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|26.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2